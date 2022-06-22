"Доля близько 60 військових невідома": подробиці щодо втрат росіян в результаті атаки ЗСУ на "вишки Бойка"

"Доля близько 60 військових невідома": подробиці щодо втрат росіян в результаті атаки ЗСУ на "вишки Бойка"

В результаті ракетної атаки, яку завдала Україна по захоплених росіянами бурових платформах, є чимало загиблих та поранених окупантів.

Цивільний персонал не постраждав.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

20 червня підрозділами ЗС України було завдано ракетного удару по двох бурових платформах компанії “Чорноморнафтогаз” у північно-західній частині Чорного моря.

"Ці бурові платформи використовувалися підрозділами ЗС РФ для моніторингу обстановки в акваторії моря та берегової лінії. Під час завдання удару на платформах перебували не менше 120 осіб, з яких близько 30 – робочий персонал", - повідомив Цимбалюк.

За наявною в журналіста інформацією, цивільний робочий персонал під час завдання удару не постраждав і був евакуйований.

"Щодо військових – підтверджено інформацію про евакуацію 27 військовослужбовців ЗС РФ, доля інших, близько 60 осіб, невідома", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що ЗСУ добряче прорідили загін "кадирівців" у Сєвєродонецьку, які навіть не брали участь в активних бойових діях.

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