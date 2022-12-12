Доля, майбутнє та суджений: на що та як ворожили дівчата в день Андрія Первозванного

В ніч проти 13 грудня, Андрія, дівчата обов'язково ворожили. Існували різноманітні способи "побачити" своє майбутнє. Читайте більше про ворожіння на Андрія в матеріалі ТСН.ua.

Після Хрещення у наших предків починався сезон весіль. Тому дівчата, які ще не знайшли своєї пари, могли зустріти кохання саме під час Андріївських вечорниць. Також були популярні ворожіння в ніч проти свята Андрія. Наприклад, дівчата вибігали на подвір'я і рахували кілки плоту. Під час рахунку промовляли: "Молодець, старець....". Останній кілок обов'язково ретельно оглядали: якщо він був тонким і рівним, значить дівчина знайде собі молодого та срункого парубка. Якщо ж кілок мав товсту кору — суджений буде багатим, але старим.

Як ворожити на Андрія — свято Калити

Ворожіння на чоботах — потрібно було взяти чобіт, переставляючи його від стіни до порога, промовляти: "Молодець, удовець, буду дівувати". На якому слові чобіт "вийде" за поріг хати, така доля чекає на дівчину.

Ворожіння на вишневій гілці — увечері 12 грудня дівчина відламувала гілку вишні, щоб її ніхто не бачив за цим заняттям. Потім поставити у вазу та промовити: "Святий Андрій, сподіваюся на тебе! Дай, що б вишня зацвіла, мою долю на поріг привела". Якщо гілка до Різдва заквітла — наступного року дівчина вийде заміж.

Ворожіння на заміжжя — дівчата починали ставати одна перед одною від протилежної до дверей стіни. Яка з них встане перед самим порогом — та першою вийде заміж, друга — другою тощо.

Ворожіння на чашках — беруться однакові чашки по одній на кожну дівчину. В них кладуться різні предмети: перстень, хліб, монета, сіль, ґудзик. Потім чашки накриваються і перемішуються. Дівчата обирає кожна "свою" чашку, щоб дізнатися майбутню долю (перстень — заміжжя, ґудзик — багато клопотів, хліб — благополуччя, сіль — погані новини, монета — багатство).

Ворожіння на судженого — дівчина знімала свій чобіт і кидала його від себе з заплющеними очима. Тут обов'язково потрібно було залишатися на місці, інакше не збудеться. В який бік чобіт "дивиться" носком, з того до дівчини прийде наречений.

Ворожіння на рушниках — увечері 12 грудня незаміжня дівчина повинна була винести чистий білосніжний рушник на вулицю і промовити: "Суджений мій, долею подарований, вночі до мене приходь і рушником утрись". Якщо вранці рушник вологий, значить наступного року буде весілля.

Ворожіння на гавкіт собак — одна за одною дівчата виходили з дому і тричі промовляли: "З якого боку до мене прийде суджений?". Звідки почується перший гавкіт собак, звідти і потрібно чекати на нареченого.

Ворожіння не зернах — потрібно набрати жменю зерна, квасолі чи насіння. Далі — задати запитання, на яке можна відповісти "Так" або "Ні". Після цього перераховували кількість предметів в руці. Якщо число парне — відповідь "Так".

Ворожіння на дзеркалі — така ворожба потребувала від дівчини відважності, тому її використовували рідко. Потрібно бути наодинці, сісти перед дзеркалом, обабіч нього засвітити свічки і промовити:

Я тебе, дзеркало, питаю,

З ким я свою долю злучити маю?

З'єднати з Іванком прошу,

Бо його в серденьку ношу.

Тоді відвернутися від дзеркала, заплющити очі і далі говорити такі слова:

Святий Андрію, допоможи,

Судженого мого покажи!

Ворожу на свій вінок,

Прошу захисту від зірок!

Дай, Боже, шлюбу дочекати,

Мене з (ім'я хлопця, який подобається) звінчати.

Потім різко повернутися і розплющити очі. В дзеркалі можна було побачити обличчя. Часто навіть не того хлопця, з яким дівчина мріяла зв'язати долю.

Ворожіння на ім'я майбутнього чоловіка — звечора потрібно заготовити 12 аркушів паперу з іменами хлопців. Один аркуш залишається порожнім. Папір кладуть під подушку перед сном. Вранці потрібно витягнути один аркуш і прочитаи ім'я, яке на ньому написано. Якщо ж попався порожній — доля хоче, щоб це залишилося в секреті.

Ворожіння перед сном — під ліжко дівчата ставлять миску з водою, а зверху дощечку (ніби кладка через річку). А потім просять, щоб вночі їм прийшов суджений уві сні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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