Домашня кров’янка довела жительку Одеси до лікарняного ліжка: чим вона заразилась

Кров’янка / © ТСН

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В Одеській області зафіксували перший від початку року випадок ботулізму. Жінку госпіталізували після того, як вона з’їла домашню кров’яну ковбасу, придбану на стихійному ринку.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

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На ботулізм захворіла жителька Одеси 1965 року народження. За попередніми даними, вона вживала домашню кров’янку, придбану з рук у невідомої особи в місці несанкціонованої торгівлі.

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Спочатку жінку госпіталізували до міської клінічної лікарні № 5, згодом перевели до лікарні № 10 для лікування неврологічної патології. Пізніше пацієнтка проходила лікування в інфекційній лікарні, де їй встановили діагноз «ботулізм» і ввели протиботулінічну сироватку.

Ботулізм — що це таке і як можна заразитися

У Держпродспоживслужбі наголосили, що ботулізм є тяжким харчовим отруєнням, яке вражає центральну нервову систему. Смертельність цього захворювання може сягати 20%.

Збудники ботулізму дуже поширені у природі. Вони можуть міститися в кишечнику домашніх і диких тварин, риб та водоплавних птахів. Якщо продукти забруднюються ґрунтом або вмістом кишечника тварин чи риби, вони можуть містити спори або вегетативні форми бактерій.

Спори ботулізму знищуються лише за температури понад +120 °С. Найсприятливішими умовами для утворення токсину є температура +20…+25 °С, за якої бактерії активно розмножуються. Сам токсин вирізняється високою стійкістю до температури.

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Причиною ботулізму можуть бути не лише домашні м’ясні, грибні, овочеві чи фруктові консерви, а й копчені, солоні та в’ялені продукти, виготовлені в домашніх умовах. Потрапивши до організму разом із їжею, токсин не руйнується ні в шлунку, ні в кишечнику. За силою дії він належить до найпотужніших природних отрут.

Як уберегтися від ботулізму?

Фахівці зазначають, що найкращим способом убезпечити себе є ретельна термічна обробка продуктів перед споживанням або повна відмова від вживання їжі, якість чи походження якої викликає сумніви.

У Держпродспоживслужбі також нагадали основні правила профілактики ботулізму:

не купувати продукти домашнього виготовлення на стихійних ринках;

зберігати домашні консерви в холодильнику або іншому прохолодному місці та бажано не довше року;

під час купівлі сушеної чи в’яленої риби промислового виробництва звертати увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, маркування, дату виготовлення та термін придатності;

під час домашнього консервування м’ясних і рибних продуктів стерилізувати їх за температури +115…+120 °С щонайменше 40-60 хвилин із подальшим герметичним пакуванням.

«Пам’ятайте, що проварювання або прожарювання консервів та інших виробів домашнього виготовлення перед вживанням не менше 30 хвилин — основний спосіб профілактики ботулізму», — наголосили фахівці.

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Нагадаємо, раніше у Полтавській області зафіксували перший випадок ятрогенного ботулізму: жінка захворіла після уколів ботоксу у приватному кабінеті. Пацієнтка потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй вчасно ввели протиботулінічний анатоксин.

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