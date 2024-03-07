Домен UKR.NET був заблокований: недоступні пошта і стрічка новин

В UKR.NET повідомили, що роблять усе можливе, щоб відновитись.

Реєстратор доменних імен Network Solutions у ніч проти 7 березня раптово заблокував домен UKR.NET. В результаті Інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET.

Про це повідомили в UKR.NET.

Там уточнили, що 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен UKR.NET. Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.

"Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", – йдеться в повідомленні.

В UKR.NET також звернулися з проханням по допомогу до пані посла України в США Оксани Маркарової.

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"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей", – йдеться в заяві.

В UKR.NET впевнені, що це тимчасові складнощі, і незабаром пошта та новинна стрічка на порталі знову працюватимуть.

Нагадаємо, 5 березня стався масштабний збій у роботі соцмереж Facebook та Instagram. У компанії Meta тоді повідомили, що працюють над усуненням проблем.

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