Домішки і важкі метали: у водоймі Хмельницького виявили суттєве забруднення (фото)

Струмок протікає паралельно з полігоном твердих побутових відходів.
В одному із озер у Хмельницькому виявили низку речовин, які забруднюють воду. Як виявилося, вода забруднена через сміттєзвалище.
Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції у Telegram-каналі.
Так, спеціалісти Держекоінспекції минулого тижня обстежили струмок без назви, який протікає паралельно полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому, та озера в мікрорайоні Озерна. У результаті вони виявили у відібраних пробах води, зокрема, важкі метали, а вміст хімічного споживання кисню перевищено у 66 разів.
Згідно із результатами обстеження води, зафіксовано:
- важкі метали – нікель, свинець, марганець, мідь, хром, цинк;
- перевищення майже удвічі по сухому залишку, який характеризує загальну забрудненість води різними домішками;
- перевищення завислих речовин та хімічного споживання кисню, останній – в 66 разів.
За інформацією спеціалістів, збільшення хімічного споживання кисню у воді, переважно, є наслідком її забруднення побутовими стоками. Від вмісту кисню у водоймі залежить життя водних організмів, інтенсивність процесів окиснення та розкладання органічних решток, самоочищення водойми.
Нагадаємо, поліція Київщини викрила осіб, які засмічували промисловими відходами територію в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах - це понад 10 га земель області. Група осіб вивозила промислові відходи та вивантажувала їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття.