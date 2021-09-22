Домішки і важкі метали: у водоймі Хмельницького виявили суттєве забруднення (фото)

Струмок протікає паралельно з полігоном твердих побутових відходів.

В одному із озер у Хмельницькому виявили низку речовин, які забруднюють воду. Як виявилося, вода забруднена через сміттєзвалище.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції у Telegram-каналі.

Так, спеціалісти Держекоінспекції минулого тижня обстежили струмок без назви, який протікає паралельно полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому, та озера в мікрорайоні Озерна. У результаті вони виявили у відібраних пробах води, зокрема, важкі метали, а вміст хімічного споживання кисню перевищено у 66 разів.

Згідно із результатами обстеження води, зафіксовано:

важкі метали – нікель, свинець, марганець, мідь, хром, цинк;

перевищення майже удвічі по сухому залишку, який характеризує загальну забрудненість води різними домішками;

перевищення завислих речовин та хімічного споживання кисню, останній – в 66 разів.

За інформацією спеціалістів, збільшення хімічного споживання кисню у воді, переважно, є наслідком її забруднення побутовими стоками. Від вмісту кисню у водоймі залежить життя водних організмів, інтенсивність процесів окиснення та розкладання органічних решток, самоочищення водойми.

Нагадаємо, поліція Київщини викрила осіб, які засмічували промисловими відходами територію в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах - це понад 10 га земель області. Група осіб вивозила промислові відходи та вивантажувала їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття.

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