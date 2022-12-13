Домогосподарка заряджала рушницю, поки її чоловік відстрілював окупантів з вікна. До яких подвигів здатен спонукати стрес

Зоя та Юрій – подружжя з Бучі. У перші тижні війни Юрій примудрився розстріляти десяток окупантів із вікон власного дому. За це будинок зруйнували, а чоловікові з дружиною лише дивом вдалося уникнути вірної смерті. Зоя та Юрій впевнені – їхнє життя врятував стрес!

“Я навіть дозволила собі вперше заплакати десь 29 березня, – згадує Зоя Шаповал. – Ніби якийсь блок собі поставила, аби шмарклі не ганяти…”

Телеведучий Єгор Гордєєв був першим, хто вийшов у прямий ефір з новинами про початок війни: "У мене був момент страшенної концентрації, тривоги за близьких. Ти однією півкулею думаєш, де твої близькі, телефонуєш всім, а іншою півкулею паралельно збираєш ефір".

Тривога – перша стадія стресу. “Ми паралізуємося від того, що сталося, ми просто в шоці, – пояснює цей процес нейропсихологиня Вікторія Кравченко. – Всі згадали себе 24 лютого вранці. Я гадаю, в багатьох був просто ступор, але ця фаза триває недовго”.

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Час на ступор у кожної людини індивідуальний. Тривога може тривати від кількох секунд до кількох днів. Юрій – військовий за фахом, майор ЗСУ, тож вже 24-го лютого він подався організовувати загони тероборони. Натомість життя Зої завмерло вдома: "Більшість часу я сиділа в туалеті, ховалася, намагалася не боятися і чекала на чоловіка. Зв'язок тоді був дуже поганий. У нас з Юрою була домовленість: якщо о 5-й годині він не приходить, тоді я нервуюся".

А Юрій тим часом “з теплом” зустрічав ворожу армію: "В нас була група спортсменів по стрільбі, яких ми забезпечили снайперськими гвинтівками. І вони почали відпрацьовувати. Свою роботу робили досить впевнено і нормально".

Наш мозок працює за налагодженою схемою. Якщо фактори, що провокують стрес, не зникають, тривога змінюється наступною стадією – стадією опору. “Це стадія мобілізації. Ви можете бути гіперактивними, здатними подолати фізичні перепони, ви відчуваєте в собі приплив сил, ви можете бігти довго, ви можете швидко щось придумати – отака потужна мобілізація сил, – пояснює нейропсихологиня. – Люди вірять, що вони можуть гори зрушити, люди можуть не відчувати болю, якщо трапилась якась травма”.

Саме на цій стадії стресу життя Юрія та Зої перетворилося на бойовик. Відправивши дітей подалі від Бучі, подружжя почало боротьбу з ворогом. Юрій, який після нещодавнього перелому пересувався на милицях, став снайпером. Також він два тижні ходив містом, переодягнений у безхатька, координував підпілля і шукав зброю та набої. За цей час Зоя навчилася безшумно перезаряджати гвинтівку і зовсім перестала боятися!

“Мені страшнішою була думка, що чоловік не повернеться. Ото страшно! А зброя – то не страшно, – каже домогосподарка. – У мене, мабуть, мозок працює так, що йому краще вимкнутись, не накручувати себе. Треба йти – йду, щось робити треба – роблю. А подумаю про це завтра…”

8 березня росіяни врешті вирахували, звідки летять кулі. Повертаючись додому з іншого кінця міста, автівка Зої та Юрія потрапила під обстріл. Дивом вціліле подружжя пішки дісталося дому, але… “Будинок був виламаний, окупанти вже у нас погуляли, – розповідає Юрій. – Вони знайшли зброю, знайшли мій кулемет, знайшли форму мою – все, що їм потрібно, аби ідентифікувати мене як військового”.

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Утім, страху вже не було. Стрес перейшов у найвищу точку стадії опору. “Я зайшла додому і одразу сказала, що Юра, треба брати все необхідне і тікати, бо вони повернуться, – згадує Зоя. – Але він замість того розстелив клейонку – вікна позаклеювати!”

Та інтуїція Зою не підвела: окупанти прагнули помсти.

“Я почув, що гусянка бряцає, працює двигун БМП, – розповідає Юрій. – Я схопив дружину, викинув за двері, ми побігли в город, і тільки завернули за будинок – почалось! За спиною вже скло розліталося, жінка навіть відчула,що її контузило трохи…”

Під час втечі, перестрибуючи через паркан, Юрій вдруге зламав ногу. Зоя заховалася у батьків, а Юрій, знаючи, що становить небезпеку для тих, хто буде його переховувати, на зламаній нозі подався геть з окупованої Бучі. Через річку. У березні. “На зламаній нозі 8 км – це чимало, – каже Юрій. – Але найцікавіше почалось не тут, а при переході через річку, де я розумів, що зліва ворог, справа ворог, а на тій стороні наші. І дуже ймовірно, що могли і ті, і ті застрелити!”

Юрій дістався своїх живим! Диво? Лише стрес! Опір, або резистентна стадія стресу, змінює організм, фактично перебудовує всі системи життєдіяльності. “На цій стадії в організмі працюють гормональні системи, які налаштовують його на тривалу дію, обмін речовин перебудовується, все перетворюється на глюкозу, розщеплюється жирова тканина, потім білки, щоби всього вистачало, — тобто, утворюються субстрати, які мають зробити так, аби ми могли у таких умовах довго існувати”, – пояснює нейропсихологиня.

Утім, така суперсила має високу ціну.

“Під час війни я почав відчувати, що у мене скаче вага – я в якийсь момент відчуваю себе дуже важким, наче жирку набрав на 10-20 кг, а іноді відчуваю себе таким виснаженим, наче у мене починається перша стадія дистрофії”, – пригадує Єгор Гордєєв.

“Людина декілька місяців може перебувати у стані хронічного стресу, – зауважує Вікторія Кравченко. – Це призводить до того, що може виникнути цілий ряд захворювань. Це й серцево-судинні, це й захворювання шлунково-кишкового тракту, це й виразкова хвороба, це й розлади кишечника, а також цілий спектр розладів статевої сфери, порушень ерекції – це все наслідок того, що організм використав всі ресурси заради виживання”.

Після усього пережитого Юрій на кілька місяців потрапив до лікарні. Почалася наступна стадія стресу – виснаження. Аби полегшити її перебіг, фахівці радять:

налагодити режим сну

слухати музику

займатися улюбленим хобі

пити багато води

бути фізично активним

За виснаженням іде наступний етап – плато. Відбувається адаптація до стресу.

“Під час стадії плато у нас починають налагоджуватись внутрішні процеси, потроху стабілізується гормональні фон, – пояснює психологиня Ольга Шершньова. – Тому ми можемо почуватися стабільніше, організм функціонує належним чином, тому ми повертаємось до більш-менш нормального життя”.

На цьому етапі організм легше переносить навіть великі потрясіння. "Прийшла звістка про загибель сина, а згодом нам вручили оповіщення, що він зник безвісті, хоча до цього командир сказав, що він загинув", – ділиться болем снайпер Юрій.

Зоя найбільше боялася, що звістка про сина остаточно підірве моральний стан чоловіка. Але цього не сталося. “Наразі є один запасний план: будемо жити. І більше нічого”, – каже Юрій.

Але навіть на етапі плато не варто нехтувати допомогою психологів. Попри адаптацію до стресу, ментальне здоров’я залишається хитким і нестабільним. “Стресостійкість у нас різна, і я думаю, що не треба соромитись говорити про те, в якій емоційній точці ми зараз, – вважає телеведучий Єгор Гордєєв. – Сьогодні гірше тобі, завтра гірше тому, хто поруч із тобою. Варто бути щирим, проговорювати це та шукати підтримку”.