Домогосподарки та LEGO-дрони: в Україні відповіли гендиректору Rheinmetall

Rheinmetall / © The Bild

Реклама

В Україні відреагували на заяву очільника Rheinmetall AG Арміна Паппергера про українські безпілотники та їхнє виробництво. Як наголошується, ними вже знищено 11 тисяч танків РФ.

Про це пише радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Реакція України

Зокрема, Камишін навів дані про ефективність українських дронів на полі бою.

Реклама

«Компанія „Райнметалл“ стверджує, що наші „LEGOдрони“ виготовляють „домогосподарки“ у своїх кухнях. Гаразд. А тим часом наші „LEGOдрони“ вже знищили понад 11 тисяч російських танків», — написав Камишін на X.

Так, українська сторона наголошує: попри іронічні оцінки, безпілотники відіграють ключову роль у стримуванні російської техніки та довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Що відомо про заяву Паппергера

Заява очільника Rheinmetall AG Арміна Паппергера пролунала в інтерв’ю американському журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic. У розмові з журналістом Саймоном Шустером він поставив під сумнів інноваційність українських дронів, які активно застосовуються на фронті. Зокрема, Паппергер заявив, що такі технології не є проривом, а сам процес їхнього створення порівняв із дитячою грою.

«Це просто гра в „Лего“. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: 'Вау! ' — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — зазначив Паппергер.

Реклама

Крім цього, Паппергер також назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками», які нібито друкують їх на 3D-принтерах.

Він підкреслив різницю між масовим збиранням простих пристроїв і створенням складних військових систем. Також Паппергер заявив, що українські виробники навряд чи зможуть продавати дрони країнам НАТО через суворі регуляторні вимоги та складну систему ліцензування.