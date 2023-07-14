Домовлялися про втечу ухилянтів за кордон: у Харкові затримані керівники благодійних фондів

Порушники за гроші оформлювали документи про те, що ухилянти нібито є "волонтерами" від благодійних фондів.

У Харкові затримані керівники благодійних фондів, які нелегально організовували втечу військовозобов’язаних за кордон.

Про це інформує Харківська міська прокуратура.



"Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про "клієнта" до системи "Шлях" з метою безперешкодного перетину державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Порушники оформили документи про те, що ухилянти нібито є "волонтерами" від благодійних фондів. У підсумку їх затримано під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 2 тисячі доларів США.

Про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України повідомлено керівникам двох благодійних організацій.

Раніше ми повідоляли, що в Україні розгортається "індустрія" шлюбів військовозобов’язаних із жінками з інвалідністю. Таким чином чоловіки намагаються отримати дозвіл на виїзд за кордон.