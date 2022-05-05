Дон Кадиров вкотре зганьбився в Мережі: його тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років перебуває в окупації "ЛНР"

Дон Кадиров вкотре зганьбився в Мережі: його тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років перебуває в окупації "ЛНР"

Рамзан Кадиров в черговий раз осоромився в Мережі.

Він заявив, що "кадирівці" "звільнили від нацистів" село Світличне на Луганщині.

Відео Кадиров опублікував на своєму телеграм-каналі.

На кадрах видно, як тіктокери Кадирова вивчають карту, планують "спецоперацію" по звільненню села від ЗСУ а потім з автоматами пробираються дорогою села з прапором.

"Підсумки дня спецоперації у Луганському напрямку: повністю звільнено населений пункт Світличне. Завдяки злагодженим діям чеченських бійців стало можливим взяття під абсолютний контроль чергової території, де промишляли бандити. Наразі у Світличному завершується зачистка. Більше того, наші спецпідрозділи вже зайняли перші квартали ще одного населеного пункту – селища Нижнє. Це чудові результати роботи, яку наші бійці виконали дуже грамотно" - написав Кадиров.

Він додав, що наступним етапом на звільнених територіях буде проведено гуманітарні заходи, щоб максимально швидко відновити нормальне життя.

Кадиров похвалив своїх бійців за успішно виконане завдання.

Інформація, яку припідніс "дон" як перемогу своїх тікток-військ, які з розсмішила українців, оскільки село Світличне Луганської області з 2014 році перебуває під контролем так званої "ЛНР" і вже 8 років туди не ступала нога ЗСУ.

Нагадаємо, раніше кадирівці стали посміховиськом в Мережі, знявши на відео стрілянину з окопу в одному з населених пунктів України.

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