Донаступалися: під Рубіжним і Сєвєродонецьком ЗСУ під час штурму відправили у шпиталь 130 окупантів

Донаступалися: під Рубіжним і Сєвєродонецьком ЗСУ під час штурму відправили у шпиталь 130 окупантів

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення.

В районі Рубіжного і Сєвєродонецька окупанти пішли у наступ і заходилися штурмувати позиції ЗСУ. Наступ був невдалим, тож понад 100 загарбників отримали поранення.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється", - зазначили у Генштабі.

У Генштабі додають, що в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина тривають бойові дії. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу “Азовсталь”.

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії.

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