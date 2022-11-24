«Донать по-чорному» – ініціатива WOG та МОЗ України із забезпечення генераторами лікарень

«Донать по-чорному» – ініціатива, що реалізується в межах спільного проєкту МОЗ України та мережі АЗК WOG – «Генератори світла». Його мета – встановлення якомога більшої кількості резервних генераторів в лікарнях, де медики героїчно рятують життя та здоров'я українців. Задля цього організатори закликають долучитись усіх свідомих автовласників.

Сьогодні ворог цілеспрямовано нищить енергетичну інфраструктуру по всій території України. Нашої підтримки та допомоги потребують сотні лікарень та тисячі лікарів у всіх куточках країни. Для них наявність електроенергії, зокрема й за рахунок потужних генераторів, – це можливість працювати та безперебійно надавати допомогу пораненим, проводити операції, рятувати життя.

«У такий складний час, напередодні зими, коли ворог прицільно завдає ударів по нашій медичній інфраструктурі, наші лікарні потребують додаткових генераторів. Потреба в додатковому оснащенні лікарень генераторами надзвичайно велика. Тож наш спільний із мережею WOG проєкт особливо важливий. Він передусім про єдність, підтримку і сприяння в порятунку життів, що є нашим найбільшим пріоритетом. Ми сподіваємося, що це лише початок, а надалі інші соціально відповідальні бізнеси долучаться до цієї ініціативи й підтримають систему охорони здоров’я», – підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В останні роки традиція Чорної п’ятниці набувала все більшої популярності серед споживачів та стала передвісницю різдвяних знижок. Мережа WOG теж завжди чекала всесвітній день розпродажів, щоб потішити клієнтів цікавими пропозиціями. Розуміємо, що пошопитися ще буде час і нагода, а наша допомога потрібна тим, хто щодня рятує, – лікарям.

«Унікальність цьогорічного формату Чорної п’ятниці полягає в тому, що кожен споживач може переосмислити її й свідомо зробити вибір на користь допомоги та підтримки. Не потрібно донатити в спосіб, до якого ми звикли за останні 8 років, і особливо за останні 8 місяців. Достатньо заправити своє авто до повного, а WOG задонатить за кожен придбаний вами літр із власного прибутку. Більше літрів – більше коштів на закупівлю генераторів. WOG гарантує, що відзвітує за перераховані кошти та за кожен встановлений генератор. Ми вдячні Міністерству охорони здоров’я за максимальне сприяння, підтримку та координацію проєкту», – зазначив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Долучитися до ініціативи «Донать по-чорному» максимально просто. Для цього потрібно:

від 25 до 27 листопада заправити до повного авто з карткою PRIDE від WOG, при цьому всі персональні бонуси та знижки мережа зберігає для споживачів;

три гривні від вартості кожного літра пального, придбаного за готівку чи банківською карткою, WOG перерахує на закупівлю генераторів для лікарень.

Із перших днів широкомасштабної війни мережа АЗК WOG сфокусувалася на підтримці тих, хто рятує життя. Ліки, медичне обладнання – для лікарень, пальне – для волонтерів та парамедиків, які вивозять поранених, – це далеко не повний перелік ініціатив мережі WOG, які вже реалізовані чи працюють на постійній основі. «Донать по-чорному» – один із низки проєктів, які компанія втілює в межах обраної стратегії.