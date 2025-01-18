"Донатив" на армію РФ: СБУ затримала у Києві посадовця одного із найбільших банків України

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Служба безпеки України затримала у Києві директора одного з департаментів одного з найбільших українських банків, який причетний до фінансування армії Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії. Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж", - йдеться в повідомленні.

Фігурант справи здійснював перекази грошових коштів на цифрові гаманці росіян. На даний момент правоохоронці намагаються встановити точні суми його "донатів".

"За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах. Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку помешкання фігуранта правоохоронці виявили: паспорт громадянина РФ, значну суму російських рублів, мобільні телефони та комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки України оголосили посадовцю підозру за пособництво державі-агресору. Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили зрадника, який наводив ракети на Буковину.

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