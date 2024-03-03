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"Донбас – це Україна!": активісти на ТОТ продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді

"Донбас – це Україна!": активісти на ТОТ продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді

На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки

Донбас чекає на ЗСУ.

Жовті стрічки та патріотичні плакати все частіше майорять на вулицях тимчасово окупованих міст Донбасу. Зокрема, вони зявилися у Ящиковому та інших містах.

Про це йдеться у повідомленні активістів руху "Жовта Стрічка".

На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки / ©
На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки


"Роками окупанти стверджували, що спротиву на тимчасово окупованих територіях не існує, ми ж доводимо, що це їх чергова брехня. Донбас буде вільний від окупантів", – наголосили партизани.

На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки / ©
На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки

Крім того, у Макіївці партизани спалили передвиборчі агітаційні матеріали РФ.

Партизани у Макіївці спалили передвиборчу агітацію ворога / ©
Партизани у Макіївці спалили передвиборчу агітацію ворога

Нагадаємо, підпільники прикрасили окупований Донецьк патріотичними графіті.

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