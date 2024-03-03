"Донбас – це Україна!": активісти на ТОТ продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді

Донбас чекає на ЗСУ.
Жовті стрічки та патріотичні плакати все частіше майорять на вулицях тимчасово окупованих міст Донбасу. Зокрема, вони зявилися у Ящиковому та інших містах.
Про це йдеться у повідомленні активістів руху "Жовта Стрічка".
"Роками окупанти стверджували, що спротиву на тимчасово окупованих територіях не існує, ми ж доводимо, що це їх чергова брехня. Донбас буде вільний від окупантів", – наголосили партизани.
Крім того, у Макіївці партизани спалили передвиборчі агітаційні матеріали РФ.
Нагадаємо, підпільники прикрасили окупований Донецьк патріотичними графіті.
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