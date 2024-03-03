"Донбас – це Україна!": активісти на ТОТ продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді

Жовті стрічки та патріотичні плакати все частіше майорять на вулицях тимчасово окупованих міст Донбасу. Зокрема, вони зявилися у Ящиковому та інших містах.

Про це йдеться у повідомленні активістів руху "Жовта Стрічка".

На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки



"Роками окупанти стверджували, що спротиву на тимчасово окупованих територіях не існує, ми ж доводимо, що це їх чергова брехня. Донбас буде вільний від окупантів", – наголосили партизани.

На Донбасі активісти розмістили проукраїнські листівки

Крім того, у Макіївці партизани спалили передвиборчі агітаційні матеріали РФ.

Партизани у Макіївці спалили передвиборчу агітацію ворога

Нагадаємо, підпільники прикрасили окупований Донецьк патріотичними графіті.

Читайте також: