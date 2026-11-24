«Нас просто обдурять»: Зеленський різко висловився про можливість добровільно віддати Донбас / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський вважає, що добровільний відступ Сил оборони з Донбасу буде означати програш у війні.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Чопі на Закарпатті.

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«Я вважаю, що відступати з Донбасу — значить програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі не відступ у результаті бойових дій, а сам по собі. Ухвалити рішення, що ми самі з власної волі залишаємо нашу землю. Бо це — не про гектари. І ніхто, ніякі гарантії безпеки не прогарантують, що якщо ти віддав сам по своїй волі частину своєї держави, що потім тебе не примусять віддати ще. Тому що це у психології сьогоднішнього керівництва РФ», — сказав Зеленський.

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Він переконаний, що після Донбасу РФ буде висловлювати загарбницькі претензії на Харківщину, Сумщину, Запоріжжя чи Дніпропетровщину.

«Я впевнений, що вони (росіяни — Ред.) нас просто обдурять, якщо ми просто "здамо" нашу землю без пострілів», — додав президент.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що США тиснуть з мирною угодою до січня.

Раніше Володимир Зеленський розповів, скільки грошей не вистачає Україні для наступного року.

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