Донбас може бути щасливим лише в єдиній та незалежній Україні – власник SCM у Маріуполі

Донбас може бути щасливим лише в єдиній та незалежній Україні – власник SCM у Маріуполі

Донбас може бути щасливим лише разом із єдиною та незалежною Україною, заявив власник SCM під час візиту до Маріуполя.

"Я вже говорив не раз і ще раз скажу: щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні", – заявив бізнесмен на зустрічі із трудовим колективом металургійних підприємств міста.

“Чому я тут, саме сьогодні, 16 лютого? вами одна мета — сильні та успішні підприємства, сильний, красивий, мирний, та успішний Маріуполь, сильна, єдина, незалежна, цілісна та успішна Україна", — заявив бізнесмен.

За словами Ахметова, SCM зробить все, щоб Маріуполь розвивався, а мешканці міста мали гідну роботу, гідну зарплату та щасливе життя.