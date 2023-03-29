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"Донбас повстав", а "першими стріляли українці": що говорять представники УПЦ МП біля Лаври про 2014 рік (відео)

"Донбас повстав", а "першими стріляли українці": що говорять представники УПЦ МП біля Лаври про 2014 рік (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2440
Час на прочитання
2 хв
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"Донбас повстав", а "першими стріляли українці": що говорять представники УПЦ МП біля Лаври про 2014 рік (відео)

Фото: скриншот з відео

Так, на камеру священник УПЦ МП заявив, що не Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей, а "Донбас повстав".

Сьогодні, 29 березня, УПЦ Московського патріархату має остаточно залишити Києво-Печерську лавру. Проте ієрархи цієї конфесії зібрали на території Нижньої лаври чималу кількість своїх прихильників. Представники УПЦ МП тим часом вступали у перепалки з журналістами та простими українцями, виказуючи свої проросійські настрої.

Відео розмови з одним із монахів опублікував український військовий, блогер Анатолій Штефан.

Так, на камеру священник УПЦ МП заявив, що не Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей, а "Донбас повстав".

"Чому Донбас повстав? Тому що Янукович їх обманув. Які росіяни, росіян не було. Першими бомбили українці. Не треба за Донбас розказувати. Донбас не хотів Майдану. Що доброго Майдан дав Україні?", – сказав священнослужитель Московського патріархату.

Він висловив впевність, що Україна не буде в ЄС: "Ніякої Європи не буде".

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Проте сьогодні віряни МП знову зібралися у Лаврі. Група прихильників Московського патріархату навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Один із монахів УПЦ МП заявив журналістам, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти".

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Дата публікації
Перегляди
2440
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