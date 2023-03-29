"Донбас повстав", а "першими стріляли українці": що говорять представники УПЦ МП біля Лаври про 2014 рік (відео)

Так, на камеру священник УПЦ МП заявив, що не Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей, а "Донбас повстав".

Сьогодні, 29 березня, УПЦ Московського патріархату має остаточно залишити Києво-Печерську лавру. Проте ієрархи цієї конфесії зібрали на території Нижньої лаври чималу кількість своїх прихильників. Представники УПЦ МП тим часом вступали у перепалки з журналістами та простими українцями, виказуючи свої проросійські настрої.

Відео розмови з одним із монахів опублікував український військовий, блогер Анатолій Штефан.

Так, на камеру священник УПЦ МП заявив, що не Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей, а "Донбас повстав".

"Чому Донбас повстав? Тому що Янукович їх обманув. Які росіяни, росіян не було. Першими бомбили українці. Не треба за Донбас розказувати. Донбас не хотів Майдану. Що доброго Майдан дав Україні?", – сказав священнослужитель Московського патріархату.

Він висловив впевність, що Україна не буде в ЄС: "Ніякої Європи не буде".