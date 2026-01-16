Донбас в обмін на мир: на що готові українці заради гарантій безпеки

Більшість українців проти обміну Донбасу на гарантії безпеки

Питання територіальних поступок заради миру залишається одним із найгостріших. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) запитав українців, як вони ставляться до конкретного сценарію: Україна виводить війська з підконтрольної частини Донбасу (Краматорськ, Слов’янськ тощо), регіон переходить до РФ, а Захід натомість дає гарантії безпеки.

Результати соціологічного дослідження свідчать, що більшість громадян не вірять у дієвість такого обміну.

Категоричне «Ні»

54% респондентів заявили, що така умова для них є абсолютно неприйнятною. Ще 5% не змогли визначитися.

Тих, хто відкидає таку ідею, запитали про причини. Відповіді розподілилися так:

Росія не зупиниться (35%). Головний страх — поступки не принесуть миру. Люди вважають, що Путін піде далі на інші області, маючи на меті повне знищення державності України. Конституція і люди (33%). Респонденти наголошують: ми не маємо права торгувати землями та кидати своїх громадян, це суперечить Конституції. Недовіра до Заходу (25%). Чверть опитаних згадала Будапештський меморандум. Аргумент простий: «США і Європа тільки пообіцяють — і все», а реального захисту не буде.

Хто готовий погодитися і на яких умовах

39% опитаних висловили готовність прийняти такий сценарій. Проте соціологи зауважують: для абсолютної більшості з них це «складна умова», а не легке рішення.

Ця група респондентів має чіткі вимоги до «гарантій безпеки». Вони не погоджуються на прості декларації:

24% вимагають юридичних зобов’язань та реальних механізмів захисту (автоматична війна за Україну у разі нападу).

21% хочуть бачити розгортання західних військ в Україні, зокрема безпосередньо біля лінії фронту.

18% говорять про надання всієї необхідної зброї, включно з далекобійними ракетами.

Цікаво, що 11% серед тих, хто готовий віддати Донбас, взагалі не вірять у гарантії. Вони готові на поступки від безвиході та не очікують допомоги Заходу.

На думку соціологів, навіть ті, хто готовий до компромісів, очікують практичного захисту. Якщо запропоновані гарантії виявляться «паперовими», підтримка мирних угод впаде до критичного мінімуму.

Нагадаємо, результати опитування КМІС свідчать, що українці змінюють думку про «заморожування» фронту. Більшість наших громадян проти територіальних поступок, але зростає частка тих, хто не визначився.