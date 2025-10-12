ТСН у соціальних мережах

304
1 хв

Донеччина повністю знеструмлена: росіяни завдали прицільного удару по інфраструктурі

Влада обіцяє інформувати про перебіг відновлювальних робіт додатково.

Дар'я Щербак
Донеччина

Донеччина / © ТСН.ua

В неділю, 12 жовтня, вся Донецька область залишилася без електропостачання.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Російські війська завдали цілеспрямованого удару по об’єктах енергетики. Внаслідок атаки було повністю знеструмлено всі населені пункти Донецької області.

Енергетики та всі профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

«Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити», — йдеться в повідомленні.

Для підтримки населення в регіоні працюють «Пункти незламності», де можна зігрітися, зарядити телефони та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, бійці Третього армійського корпусу повідомили про жорстокий воєнний злочин окупантів у селищі Шандриголове на Донеччині.

За їхніми даними, російський командир з позивним «Балі» віддав наказ «вбивати всіх», після чого його підлеглі розстріляли цивільну родину, а дівчинку захопили в заручники. Наразі дитину використовують як «живий щит» під час штурму, а радіоперехоплення свідчать про спланований характер цього злочину.

