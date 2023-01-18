Донечці немає й року: у авіакатастрофі в Броварах загинув 34-річний фотограф МВС (фото)

У авіакатастрофі в Броварах на Київщині загинув фотограф Міністерства внутрішніх справ Микола Анацький. У минулу суботу, 14 січня, чоловіку виповнилося 34 роки.

Про це повідомила заступниця директора комунікацій МВС Вікторія Навроцька.

У загиблого злишились дружина Вікторія та донечка, якій ще немає й року.

Микола Анацький / Фото з Facebook

Микола Анацький / Фото з Facebook

Микола народився і виріс у Донецькій області, у Бахмуті. Офіцер Національної гвардії України, служив у батальйоні "Донбас". Потім перевівся до лав батальйону імені Кульчицького, розповіла подруга загиблого.

"Ми працювали разом 4 роки. Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг. Ми познайомились випадково (або не випадково) на День Національної поліції. Дуже добре це пам’ятаю. Це було професійне кохання з першого погляду. Скільки ми разом наїздили і назнімали. Завжди було так легко! Це так не справедливо! Не має слів", - написала Навроцька.

Микола Анацький із дружиною / Фото з Facebook

Нагадаємо, гвинтокрил ДСНС зранку 18 січня вирушив на Харківщину, але з невідомих причин впав у місті Бровари Київської області. На борту були дев'ять осіб, усі вони загинули. Загалом відомо про 17 жертв, серед них є діти. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

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