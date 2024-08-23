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Донецьк – це Україна: місто прикрасили символічними малюнками до Дня прапора (фото)

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Донецьк – це Україна: місто прикрасили символічними малюнками до Дня прапора (фото)

Прапор у Донецьку

Місто знову опиниться під українським стягом, і це лише питання часу.

У Донецьку партизани "Жовтої стрічки" організували символічний флешмоб. Вони прикрасили закутки тимчасово окупованого міста зображеннями прапора. 

Про це повідомляє "КИЇВ24".

Прапор у Донецьку / ©
Прапор у Донецьку

"Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку! Бо боротьба триває! Бо Донецьк – це Україна!", – наголосили партизани.

Прапор у Донецьку / ©
Прапор у Донецьку

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається день Державного Прапора. Це – символ нашої перемоги. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі світом.

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