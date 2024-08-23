Донецьк – це Україна: місто прикрасили символічними малюнками до Дня прапора (фото)

Місто знову опиниться під українським стягом, і це лише питання часу.
У Донецьку партизани "Жовтої стрічки" організували символічний флешмоб. Вони прикрасили закутки тимчасово окупованого міста зображеннями прапора.
Про це повідомляє "КИЇВ24".
"Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку! Бо боротьба триває! Бо Донецьк – це Україна!", – наголосили партизани.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається день Державного Прапора. Це – символ нашої перемоги. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі світом.
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