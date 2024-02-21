Донецьк - це Україна: підпільники прикрасили окуповане місто патріотичними графіті

В різних місцях Донеччини місцеві жителі можуть побачити національний стяг.

Активісти “Жовтої стрічки” пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вночі активісти руху “Жовта Стрічка” намалювали в Донецьку прапори України. В різних місцях Донеччини місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк — це Україна!

“Ніякі фейкові вибори та референдуми нічого не змінили та не змінять”, – зазначають у громадському русі спротиву.

"Центр національного спротиву закликає місцеве населення наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога. Зробити це можна через телеграм-бот спротиву. Або ж приєднуватися до ненасильницького спротиву на ТОТ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, партизани провели розвідку аеродрому в Джанкої та дізналися цікаві деталі.

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