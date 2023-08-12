Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області: загроза застосування ворогом ударних безпілотників

Триває чергова тривожна ніч в Україні
Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Перебувайте в укриттях.
"Інформацію про безпілотники доповнюють моніторингові канали - рух невстановлених БпЛА, ймовірно ударних з південного напрямку. Можливе поширення тривог за вектором руху.Загроза для Запорізької, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у відповідних областях. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, що раніше спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
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