Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області: загроза застосування ворогом ударних безпілотників

Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Перебувайте в укриттях.

"Інформацію про безпілотники доповнюють моніторингові канали - рух невстановлених БпЛА, ймовірно ударних з південного напрямку. Можливе поширення тривог за вектором руху.Загроза для Запорізької, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

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Повітряна тривога оголошена у відповідних областях. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, що раніше спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.