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Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області: загроза застосування ворогом ударних безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області: загроза застосування ворогом ударних безпілотників

Україні знову загрожують ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч в Україні

Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях. 

"Інформацію про безпілотники доповнюють моніторингові канали - рух невстановлених БпЛА, ймовірно ударних з південного напрямку. Можливе поширення тривог за вектором руху.Загроза для Запорізької, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога оголошена у відповідних областях. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, що раніше спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

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