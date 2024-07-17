"Донецькі коти їли людей": в Росії розробили "план", як заспокоїти нервову систему окупантів

Російським окупантам на війну в Україну посилають котів із Татарстану. Там заявляють, що донецькі коти більше не годяться “для ласки”, оскільки спробували “людські тіла”.

Про це на своїй сторінці написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зазначається, окупантам на фронт посилають котів із Татарстану, оскільки донецькі чотирилапі “спробували людину”.

“По-перше, коти заспокоюють нервову систему солдатів. По-друге, вони теплі, рідні з Татарстану. Для своїх хлопців надсилаємо. Донецькі коти - вони теж коти, але, на жаль, вони бігають по полях, а там, ви самі знаєте, багато загиблих бійців”, - заявили на росТБ.

Нагадаємо, що окупант, який потрапив до полону ЗСУ, заявив, що РФ свідомо обрала шлях геноциду українців.

Прифронтові регіони під ударом: загиблий на Донеччині, поранені на Херсонщині, пожежа на Харківщині

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