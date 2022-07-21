Донесення написала подруга: під Мелітополем окупанти жорстоко побили матір українського військового

Все через те, що її син - колишній військовий ЗСУ.

Про це повідомляє РІА Мелітополь з посиланням на розповідь очевидиці.

За словами свідка, подія сталася в одному з дачних кооперативів, розташованих неподалік від Мелітополя.

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"Вся провина пенсіонерки в тому, що її син - колишній військовий. Проте окупанти зганяли зло на його літній матері. До будинку жінки увірвалися озброєні російські солдати. Їх цікавив син пенсіонерки, який раніше служив у ЗСУ. Чоловік виїхав із міста ще до окупації, про що жінка сказала оркам. Однак ті почали жорстоко бити стареньку, били навіть прикладами по обличчю", - розповіла очевидиця.

Вона додала, що донесення на сім'ю написала знайома потерпілої, для якої та зробила багато добра, а за донесення на пенсіонерку подруга-зрадниця отримала від окупантів 10 тисяч рублів "премії".

Нагадаємо, що 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників ЗАЕС. І знову з керівного персоналу.

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