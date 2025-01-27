Донька Фаріон оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері

Відео з камер спостереження зняте за два дні до вбивства Ірини Фаріон.

Софія Семчишин – донька Ірини Фаріон – оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері. Відео зняте 17 липня 2024 року – за два дні до вбивства відомої мовознавці.

Відео Софія Семчишин оприлюднила у Telegram-каналі Ірини Фаріон.

"Ще два дні Ірина Фаріон буде жити… 17 липня 2024 року ти хотів Маму вбити! Але… мама швидше зайшла у під’їзд, ніж ти міг в тупій своїй голові подумати. Мама поверталась о 17 год. 13 хв. із останнього запису "Гену українців" на каналі НТА. А ти шастав там на Масарика і своїми ногами перебирав, в дурному одязі був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Тепер тобі буде Божа кара. Ще трохи потерпи та читай свою "Азбуку терору" та "Книгу Арештанта" на руском язике. До кінця своїх днів", – написала донька загиблої.

Софія додала, що наступний день народження підозрюваний проведе там, де він зараз є – у в’язниці.

"І ще таких буде днів народжень багато – до кінця твого життя", – підсумувала вона, звертаючись до вбивці матері.

Нагадаємо, донька Ірини Фаріон вимагає компенсувати їй моральну шкоду від вбивства матері. Йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Донька Ірини Фаріон оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері