Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Донька Фаріон розповіла, чи допомагала мама ЗСУ

Ірина Фаріон допомагала бригаді Нацгвардії «Рубіж», де воював її зять.

Ірина Лаб'як
Донька Ірини Фаріон — Софія Особа

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон — Софія Особа — заявила, що її мама всебічно підтримувала українську армію. Жінка також розкрила деталі про допомогу для ЗСУ з боку Фаріон.

Про це Особа розповіла на судовому засіданні у справі про вбивство мовознавиці, повідомляє «Новини.LIVE».

На суді донька Фаріон зачитала слова своєї подруги. Вона наголосила, що мовознавицю можна було вбити фізично — але не її ідеї та цінності.

«Але для України це теж національна втрата. Мені моя подруга сказала, що Ірину Фаріон можна було вбити. Фізично. Але її ідеї і цінності вбити неможливо. Тому що вони живуть в кожному з нас. Тоді треба вбити всіх нас», — висловилась Особа.

Вона також повідомила, що діти в родині важко переживають втрату бабусі. Вони щодня запитують, коли суд і чи буде справедливе рішення.

А ще донька Фаріон розповіла, що мама активно допомагала українським військовим. Мовознавиця підтримувала четверту бригаду Національної гвардії «Рубіж», у складі якою воював її зять Василь Особа.

«Останнє відео мами було записано біля Степана Бандери, де вона разом з Дмитром Швецер, своїм адвокатом, коли вони виграли суд щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки, передавали дроби. І насправді у кожному своєму посилі до українського народу мама дякувала нашим захисникам. І все, що могла, робила», — розповіла донька Фаріон.

Нагадаємо, Фаріон було вбито 19 липня 2024 року у Львові пострілами з пістолета. Медики боролися за життя мовознавиці в лікарні, але, на жаль, вона померла.

До слова, 22 серпня під час чергового судового засідання у справі про вбивство Фаріон увімкнули аудіозапис розмови підозрюваного В’ячеслава Зінченка зі співкамерником. У розмові підозрюваний визнав, що вбив Фаріон і причиною назвав особисту неприязнь. Щоправда, вже на судовому засіданні Зінченко стверджував, що його заява пролунала під тиском.

Дата публікації
