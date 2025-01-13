Донька Фаріон вимагає компенсацію моральної шкоди через вбивство матері: про яку суму йдеться

Софія Особа, донька Ірини Фаріон, подала позов на компенсацію моральної шкоди після вбивства матері. Дізнайтеся деталі справи та плани щодо використання коштів.

Донька Ірини Фаріон, Софія Особа, вимагає компенсувати їй моральну шкоду від вбивства матері. Йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це пише hromadske, посилаючись на заяву адвокатки Наталії Романик, яка представляє інтереси потерпілої.

Сума компенсації та реакція адвокату підозрюваного

Романик заявила, що її підопічна подає позов про відшкодування моральної шкоди, якої вона зазнала через вбивство її матері Ірини Фаріон. Йдеться про виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.

"Ці кошти не повернуть мені маму, не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності Ірину Фаріон. Всі кошти, які ми отримаємо, будуть перенаправлені для потреб Сил безпеки та оборони України, зокрема для підрозділу, де проходив військову службу та загинув мій чоловік Василь Особа", — пояснила Особа журналістам Новини Live".

Водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагає оголосити перерву.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, розпочалося нове засідання Шевченківського суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного у вбивстві вже привезли до суду. Там він звернувся до свого батька, який зараз перебуває на фронті й відзначає день народження.

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