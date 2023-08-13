Донька генпрокурора Костіна, яка хотіла "додому до Монако", поділилася черговими зізнаннями

Дочка генпрокурора України Андрія Костіна Анастасія, яка нещодавно зізналася, що її "за*бало" закордонне життя у "Шотландії-Фінляндії", і що вона хоче повернутися "додому в Монако" оприлюднила допис з вибаченням та поясненням, про що саме йшлося в її попередньому зізнанні. Також дівчина розповіла історію свого кохання.

Про це йшлося в Instagram дочки генпрокурора Андрія Костіна.

Анастасія взимку 2023 року познайомилася з журналістом і волонтером із Фінляндії на ім’я Яннік Свенссон.

"Це була любов з першого погляду, він запропонував переїхати у Скандинавію до нього, і я погодилась. Так я опинилась тут, де зараз є, – у Фінляндії", – розповіла Настя.

На відео Анастасії можна побачити, як в травні 2023 року вони з коханим в’їжджають на територію України вже разом.

"Ні я, ні хтось з моєї сім’ї не володіє жодною нерухомістю за межами України і ніколи не володів. У нас тут точно не розкішне чи безтурботне життя, зараз взагалі не до розваг", – запевнила Костіна.

Вона розповіла, що "волонтерить, працює та бере участь у різних проєктах на користь України", чим дуже рідко ділиться в соцмережах.

"Тепер хочу сказати щодо своїх нещодавних висловлювань в Instagram. По-перше, я шкодую, що дозволила собі емоційні, незрілі висловлювання ще й з бранними словами. Розумію, що війна – все сприймається інакше і дуже гостро. Але зробленого, на жаль, не повернеш", – написала Анастасія.

За словами Костіної, її слова про Монако були жартом. Він, як припустила дівчина, можливо розсмішив би кілька друзів, але для людей, які її вперше бачать став неприйнятним.

"Хочу сказати, навіть найменший вчинок кожного з нас може мати великий вплив. Тому давайте робити і заохочувати інших робити світ хоч трохи кращим сьогодні. Навіть просто посмішкою. Слава Україні!", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного і отримувала 26 тисяч гривень на місяць.

Зазначимо, що Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.

Додамо, що батька Анастасії Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора 27 липня 2022 року.

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