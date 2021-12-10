"Донька мертва лежала на дорозі, а водій сміявся мені в обличчя": суд випустив чоловіка, який збив дівчинку під Києвом

"Донька мертва лежала на дорозі, а водій сміявся мені в обличчя": суд випустив чоловіка, який збив дівчинку під Києвом

Суд випустив на свободу водія, який збив на смерть 13-річну Аню Шевчук.

Полтавський апеляційний суд випустив на свободу водія Станіслава Сторожика, який 3 роки тому у Києво-Святошинському районі збив на смерть 13-річну Аню Шевчук. Протягом тривалого часу родина дівчинки добивалася для чоловіка справедливого покарання, а зараз справа отримала такий поворот.

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Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Загинула на очах у старшої сестри

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 червня 2017 року в селі Тарасівка під Києвом. Сестри Аня та Олена Шевчук з велосипедом переходили перехрестя, коли молодшу сестру збило авто. Дитина відлетіла на кілька метрів.

"Я підбігла до Ані й почала перевіряти пульс, вона стікала кров'ю... Водій зупинився за 50-80 метрів", – згадує сестра загиблої Олена.

За кермом ВАЗа перебував 47-річний Станіслав Сторожик. За словами очевидців, після зіткнення він поводився неадекватно, кричав на людей і кидався на маму школярки, яка прибігла на місце ДТП зі словами: "Іди, дурепо!"

"Коли моя мертва дитина лежала на дорозі, а Сторожик сидів і сміявся мені в обличчя, я йому пообіцяла, що обов'язково доб'юся покарання", – розповіла мама загиблої Людмила Шевчук.

Свідчення сестри переписували 7 разів

Родині загиблої Ані знадобилося три роки, щоб добитися справедливого покарання для водія. За словами рідних дівчинки, 2 місяці слідчий не визнавав потерпілою матір загиблої дитини, а свідчення старшої сестри переписувалися 7 разів.

За словами адвокатки родини Ганни Чернецької, під час слідства було допущено чимало помилок.

"Абияк зроблено схему ДТП. Не було навіть відображено місце розсипу скла з фари машини Сторожика, адже воно свідчить про місце зіткнення. У водія не було взято аналіз на наркотичні речовини, хоча інструкція чітко каже, що потрібно було досліджувати стан алкогольного, наркотичного чи психотропного сп'яніння", – розповідає адвокатка.

Через це не було доведено, що водій на момент ДТП перебував у стані сп'яніння. За словами свідків, він поводився неадекватно.

Рідні дівчини та захисник впевнені, що справу хотіли зам'яти і видати все так, ніби дівчинка сама кинулася під авто. У суді Сторожик поводився впевнено, погрожував захисниці та родині загиблої.

"Ми пережили три роки пекла. Не знаю, звідки бралися сили все це перенести. Напевно, мені допомагали згори – Господь і моя Анечка. Були моменти повного відчаю і здавалося, що немає виходу, але тут же з'являлися люди, котрі допомагали не втратити віри у справедливість. Чужі люди стали рідними", – говорить мати.

У Київському апеляційному суді 2 липня 2020 року Сторожика засудили до 8 років позбавлення волі. Слідством було доведено, що чоловік їздив на несправному авто з гальмами, які майже не працювали, а водій про це знав. Також Сторожик перевищив швидкість.

Під час засідання суду водій посміхався і фотографував матір дівчинки, а світлини комусь надсилав. Коли йому дали останнє слово, він обурився: "Я не можу зрозуміти, за що мені впаяли вісім років? Мені вже три роки нерви псують!"

Після вироку чоловік перебував на волі і жив у Глевасі Київської області, поки це не помітили журналісти і не поширили цю інформацію. Після цього Сторожика нарешті затримали та відправили до колонії.

Провів за ґратами трохи більше року – замість восьми

Сидячи у колонії, водій звернувся з клопотанням, щоб його перевели до Крюківської виправної колонії (Полтавська область). Там подав клопотання про амністію до Полтавського апеляційного суду.

8 грудня суд вирішив випустити Сторожика на волю. Родина дівчинки вважає, що все це сталося через "домовленість".

"Суд тривалий час розглядав клопотання щодо застосування амністії, рік ми їздили на суди до Полтави. На цей час Сторожик ще проходив у справі за ч.1 ст. 263 КК (незаконне зберігання зброї) – у нього знайшли гранату. Проте цю справу закрили з формальних причин – пропустили строки, справу з обвинувальним актом було невчасно передано до суду. І 1 грудня рішенням Київського апеляційного суду її було закрито. Одразу після цього дуже швидко було призначено засідання в Полтаві – на 8 грудня", – повідомила адвокатка Наталія Ульянова.

За словами адвокатки, у суді доводи потерпілих не слухали, а сам водій своєї провини не визнав і постійно ображав родину Шевчуків.

"Складається враження, що рішення суду вже було готове, все відбувалося дуже швидко. Незважаючи ні на доводи потерпілих, ні на доводи прокурора, суд вирішив випустити фактично такого негідника за Законом про амністію 2016 року", – повідомила Ульянова.

Рідні загиблої дівчинки рішенням суду шоковані і зараз впевнелися, що правосуддя в Україні немає.

Ухвала Полтавського апеляційного суду про амністію Сторожику не підлягає оскарженню. Водій, який насмерть збив дитину, провів за ґратами трохи більше року – замість восьми. З моменту ДТП він не виплатив моральної шкоди потерпілим, але найголовніше – у скоєному не покаявся і вибачення у рідних Ані не просив.

Нагадаємо, що у Києві дівчину на "зебрі" на швидкості зніс автомобіль. Момент потрапив на камери спостереження.

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