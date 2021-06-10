Донька померла від пневмонії, а син відстає у розвитку: в Одесі батьків судитимуть за недбальство

Подружжю правоохоронці оголосили про підозру у скоєнні злочину, а саме невиконанні батьківських обов'язків.

В Одесі судитимуть подружжя, яке недбало ставилося до дітей. В результаті їхня 8-місячна донька померла від бронхопневмонії, а 2-річний син почав відставати у розвитку.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області, подружжю оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Так, у березні цього року правоохоронцям стало відомо, що у 33-річного чоловіка та його 26-річної дружини вдома померла молодша дитина. З'ясувалося, що до трагедії призвела халатність батьків, які не лікували дитину належним чином.

Правоохоронці навідалися до подружжя і виявили безлад в оселі і те, що старша дитина не отримувала належного харчування, уваги та догляду і почала відставати у розвитку. Хлопчика вилучили з сім’ї до дитячого закладу, де ним опікуються кваліфіковані фахівці.

Щоб довести винуватість подружжя у недбалості, правоохоронці провели низку судово-медичних, психолого-психіатричних та комісійних експертиз.

"Врешті правопорушникам повідомили про підозру за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ, що передбачає до п’яти років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - розповіла старша слідча Одеського районного управління поліції № 1 Наталія Калинка.

Нагадаємо, що Одесі мати двох дівчаток виграла апеляційний суд і тепер їй мають повернути доньок. До цього вона пиячила, діти ходили голодними і роздягненими, а одного разу вона навіть хотіла їх продати за горілку.

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