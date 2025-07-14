Донька попа УПЦ МП встановила камеру під куполом храму, щоб стежити за ЗСУ для росіян

СБУ викрила трьох агентів РФ / © Freepik

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На Донеччині 22-річна донька настоятеля храму УПЦ (МП) відслідковувала для окупантів маршрути руху українських військ.

Про це передає пресслужба СБУ.

Інцидент стався у Покровському Донецької області (СБУ не уточнює, про який конкретно населений пункт йдеться. Скоріше за все, про Покровське Бахмутського району).

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22-річна донька попа УПЦ (МП) встановила відеокамеру під куполом храму, де працював її батько, щоб шпигувати за Силами оборони. Вона отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також СБУ викрила 43-річного мешканця міста Українськ, який працював на місцевій станції Укрзалізниці, де на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони.

Росіяни доручили закласти вибухівку під залізничну колію, щоб «перерізати» транспортну логістику ЗСУ у напрямку передової. Проте зловмисника викрили і затримали на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року.

Ще один зловмисник — 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до ФСБ локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт.

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Ці двоє, як і донька попа УПЦ МП, також отримали 15 років ув’язнення.

Раніше в СБУ повідомили, скількох священників УПЦ МП викрили на держзраді.