Донорську кров та її компоненти ввозитимуть з-за кордону: що відомо про рішення уряду

Жертовні українці регулярно здають кров, аби врятувати інших, однак цього може виявитися недостатньо.

Так, уряд ухвалив постанову, яка дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Рішення дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Як наголошують у відомстві, з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.

"Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров'ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів РФ", – додають у Мінохорониздоров'я.

Згідно з постановою кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. За її отримання відповідатиме Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

Раніше у мережі з’явилося кілька матеріалів про те, що бойовим медикам забороняють рятувати поранених військових, бо не дозволяють їм переливати кров.

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