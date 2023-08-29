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Донорську кров та її компоненти ввозитимуть з-за кордону: що відомо про рішення уряду

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Донорську кров та її компоненти ввозитимуть з-за кордону: що відомо про рішення уряду

Черга на донорство крові

Жертовні українці регулярно здають кров, аби врятувати інших, однак цього може виявитися недостатньо.

Так, уряд ухвалив постанову, яка дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Рішення дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Деталі

Як наголошують у відомстві, з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців. 

"Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров'ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів РФ", – додають у Мінохорониздоров'я.

Згідно з постановою кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. За її отримання відповідатиме Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру. 

Раніше у мережі з’явилося кілька матеріалів про те, що бойовим медикам забороняють рятувати поранених військових, бо не дозволяють їм переливати кров. 

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Дата публікації
Перегляди
234
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