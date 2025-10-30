ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

"Допекли!": в Одесі розлючений натовп перевернув бус ТЦК (відео)

В Одесі натовп вчинив самосуд над, ймовірно, працівниками ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Військові ТЦК

Військові ТЦК / © Цензор.нет

В Одесі спалахнув жорсткий конфлікт, який переріс у масові заворушення. На кадрах натовп вчиняє самосуд над людьми у військовій формі. Усе сталося на відомому ринку «7-й кілометр».

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

На відео, знятому очевидцями, видно, як група агресивно налаштованих людей оточила білий мікроавтобус, ймовірно, працівників ТЦК та СП. За лічені секунди натовп розгойдає та перевертає автівку на бік.

Після цього люди починають трощити бус: б’ють ногами по корпусу та намагаються розбити вікна, щоб дістати тих, хто був усередині.

На кадрах чути емоційні коментарі свідків події. Одна з жінок за кадром розпачливо кричить: «Допекли!».

Водночас інший чоловік намагається вгамувати найбільш агресивних учасників, гукаючи: «Ребята, не потрібно!». Проте натовп це не зупиняє.

За повідомленнями місцевих пабліків, подія сталася на ринку.

Також стверджується, що працівників ТЦК, яких врешті дістали з перевернутого буса, натовп вигнав з території ринку. Наразі офіційних коментарів від поліції чи Одеського обласного ТЦК та СП щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, 27 жовтня в Одесі стався конфлікт між поліцейським і працівниками ТЦК та СП. За даними ДБР, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння погрожував військовим і розбив прикладом скло службового авто. Його затримали, зброю вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
444
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie