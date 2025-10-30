"Допекли!": в Одесі розлючений натовп перевернув бус ТЦК (відео)

Військові ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

В Одесі спалахнув жорсткий конфлікт, який переріс у масові заворушення. На кадрах натовп вчиняє самосуд над людьми у військовій формі. Усе сталося на відомому ринку «7-й кілометр».

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

На відео, знятому очевидцями, видно, як група агресивно налаштованих людей оточила білий мікроавтобус, ймовірно, працівників ТЦК та СП. За лічені секунди натовп розгойдає та перевертає автівку на бік.

Реклама

Після цього люди починають трощити бус: б’ють ногами по корпусу та намагаються розбити вікна, щоб дістати тих, хто був усередині.

На кадрах чути емоційні коментарі свідків події. Одна з жінок за кадром розпачливо кричить: «Допекли!».

Водночас інший чоловік намагається вгамувати найбільш агресивних учасників, гукаючи: «Ребята, не потрібно!». Проте натовп це не зупиняє.

За повідомленнями місцевих пабліків, подія сталася на ринку.

Реклама

Також стверджується, що працівників ТЦК, яких врешті дістали з перевернутого буса, натовп вигнав з території ринку. Наразі офіційних коментарів від поліції чи Одеського обласного ТЦК та СП щодо цього інциденту не надходило.

Дата публікації 10:04, 30.10.25 Кількість переглядів 31 В Одесі натовп перевернув і потрощив бус ТЦК: подробиці

Нагадаємо, 27 жовтня в Одесі стався конфлікт між поліцейським і працівниками ТЦК та СП. За даними ДБР, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння погрожував військовим і розбив прикладом скло службового авто. Його затримали, зброю вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває.