Допит "Палича": СБУ оприлюднила відео свідчень ката донецької в'язниці "Ізоляція"

Куликовський два місяці буде перебувати під вартою.

Служба безпеки України виклала в мережу фрагменти відео, де кат таємної донецької в'язниці "Ізоляція" - Денис Куликовський ("Палич") дає свідчення.

Про це розповіли 12 листопада у випуску ТСН.14:00.

Також читайте Головний кат донецької “Ізоляції” боїться залишатися на свободі і не хоче свого обміну з бойовиками

"Палича" контррозвідники СБУ затримали днями у Києві. На допиті він, зокрема розповідає, як працював його концтабір, як бранців до нього доправляли представники російської ФСБ, як саме на території "Ізоляції" планувалися теракти у вільній Україні.

Йдеться передусім про вбивства українських спецпризначенців Олександра Хаберюша і Максима Шаповала, машини яких проросійські бойовики підірвали в Маріуполі і Києві в 2017 році. Також Куликовський ділиться моторшними подробицями тортур, яким він піддавав в'язнів.

Як повідомлялося, 10 листопада, Приморський районний суд Маріуполя обрав запобіжний захід для головного ката "Ізоляції" відомого за прізвиськом "Палич". За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж 2 місяців без права внесення застави.

Нагадаємо, затриманий бойовик є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів в “Ізоляції”, за яким поліція Донеччини протягом семи років здійснює масштабне розслідування. У жовтні 2020 року йому було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

37-річному Денису Куликовському інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Читайте також:

"Я радий, що така тварюка не гуляє на волі": жертви ката "Ізоляції" сподіваються на справедливий вирок

сподіваються на справедливий вирок "Брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях": в СБУ підтвердили затримання бойовика Куликовського

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання