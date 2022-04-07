Допитано понад 2 тисячі людей і встановлено особи 33 колаборантів: СБУ розслідує звірства військових РФ на Київщині

ише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства.

У СБУ обіцяють встановити кожного, хто причетний до звірств у Бучі та інших містах Київщини.

Про це повідомляють у телеграм-каналі відомства.

Як повідомляють у Службі безпеки України, слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах області, на які припав основний масив воєнних злочинів РФ. Вони збирають докази та встановлюють увесь ланцюжок причетних: як зі сторони російських загарбників, так і українських колаборантів.

"Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства. Також СБУ опитала майже 2 тис. осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже "вийти" на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами. Завдяки отриманим даним, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції", - йдеться повідомленні.

Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині.