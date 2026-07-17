Доплату 10 тис. грн отримають не всі: хто з військових може залишитися без грошей

В Міноборони розповіли, хто із військоивх отримає 10 тисяч гривень доплати

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Міністерство оборони уточнило деталі нарахування нової щомісячної доплати у 10 тисяч гривень для військових, які служать у тилу. Ці гроші бійці почнуть отримувати вже найближчим часом — разом із виплатами за липень та серпень.

Про це йдеться на сайті Міністерстві оборони України.

Кому з військовослужбовців нарахують додаткові 10 000 грн за службу в тилу

В оборонному відомстві пояснили, розмір виплати розраховується з огляду на кількість днів, протягом яких військовий безпосередньо виконував свої обов’язки. Ця сума передбачена для тих, хто в цей самий час не отримує інші надбавки — наприклад, 30, 50 чи 100 тисяч гривень.

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При цьому в Міноборони звертають увагу: укладати новий мотиваційний контракт, щоб отримати ці гроші, не потрібно. Доплата нараховується всім армійцям без винятку, якщо вони підпадають під визначені критерії. Проте діє важливе правило: за один день не можна отримати кілька різних доплат.

Якщо військовослужбовець має право на кілька видів грошової допомоги одночасно, йому виплатять лише одну — ту, яка є найбільшою. Відповідно, тилові 10 тисяч не сумуються з бойовими виплатами.

Хто не отримає доплату 10 000 грн у серпні 2026

Доплата у розмірі 10 тисяч гривень не нараховується:

за весь час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення;

за час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або звільнення від посади (крім днів тимчасового виконання обов’язків (ТВО);

курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів — за весь час навчання;

за час відрядження на навчання до навчальних військових частин;

за період зарахування до змінного складу резервних та запасних рот;

в інших випадках, визначених пунктом 15 розділу XXXIV Порядку (дисциплінарні обмеження: самовільне залишення частини, відмова від бойових наказів, алкогольне або наркотичне сп’яніння тощо).

Зарплати для військових в Україні 2026 — останні новини

Міноборони запровадило 24-місячні базові контракти для тилових фахівців — від кухарів до бухгалтерів — із гарантованою шестимісячною відстрочкою після завершення служби. Додаткові дні відпочинку нараховуватимуться за бойові завдання та вислугу років до 2022-го, а нова система покликана зробити умови справедливішими для всіх категорій військових.

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Президент підписав зміни до держбюджету 2026, які збільшують видатки на оборону на 1,56 трлн гривень завдяки міжнародній допомозі ЄС та оновленій програмі Ukraine Facility. Загальні доходи країни сягнуть майже 5,2 трлн гривень, а додаткові кошти спрямують на підвищення зарплат військовим, що стане можливим завдяки зростанню надходжень від ПДФО.

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