Доплата 2000 гривень: хто з пенсіонерів може розраховувати на кошти

Деякі категорії пенсіонерів будуть отримувати фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на місяць. ТСН.ua розповідає, кому можна розраховувати на виплати і чи вплинуть вони на розмір пенсії.
Пенсіонери, які тимчасово переселилися з регіонів ведення бойових дій до інших міст та сіл України, будуть отримувати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень.
При цьому, як повідомляє "Пенсійний кур'єр" в своєму Telegram-каналі, ця доплата жодним чином не вплине на розмір отримуваної пенсії.
Що робити пенсіонеру, щоб отримати 2000 гривень доплати?
Порядок отримання доплати до пенсії такий:
- Стати на облік внутрішньо переміщених осіб - для цього потрібно особисто подати заяву до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
- Отримати довідку про взяття на облік ВПО.
- Особисто подати заяву на отримання допомоги в розмірі 2000 гривень до пенсії до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
Виплати будуть приходити щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.
Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які раніше отримували виплати в "Укрпошті", можуть переоформити виплати пенсії на банківський рахунок. Для цього потрібно:
- зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" (0-800-300-545);
- відкрити банківський рахунок;
- особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.