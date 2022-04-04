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Доплата 2000 гривень: хто з пенсіонерів може розраховувати на кошти

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Доплата 2000 гривень: хто з пенсіонерів може розраховувати на кошти

Доплата 2000 гривень: хто з пенсіонерів може розраховувати на кошти / pixabay.com

Деякі категорії пенсіонерів будуть отримувати фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на місяць. ТСН.ua розповідає, кому можна розраховувати на виплати і чи вплинуть вони на розмір пенсії.

Пенсіонери, які тимчасово переселилися з регіонів ведення бойових дій до інших міст та сіл України, будуть отримувати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень.

При цьому, як повідомляє "Пенсійний кур'єр" в своєму Telegram-каналі, ця доплата жодним чином не вплине на розмір отримуваної пенсії.

Що робити пенсіонеру, щоб отримати 2000 гривень доплати?

Порядок отримання доплати до пенсії такий:

  1. Стати на облік внутрішньо переміщених осіб - для цього потрібно особисто подати заяву до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
  2. Отримати довідку про взяття на облік ВПО.
  3. Особисто подати заяву на отримання допомоги в розмірі 2000 гривень до пенсії до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.

Виплати будуть приходити щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які раніше отримували виплати в "Укрпошті", можуть переоформити виплати пенсії на банківський рахунок. Для цього потрібно:

  • зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" (0-800-300-545);
  • відкрити банківський рахунок;
  • особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.
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