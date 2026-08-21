Доплата до пенсії понад 2 500 гривень: хто має право на додаткові гроші

Доплата до пенсії

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В Україні деякі громадяни можуть претендувати на щомісячну фінансову державну підтримку у розмірі понад 2 500 грн. Водночас у 2026 році розширили перелік випадків, коли людина може звернутися до тимчасової комісії навіть, якщо документи, що дають на неї право, були втрачені, чи відсутні дані у державних реєстрах та інформаційних системах.

Про те, хто має право на доплати та як змінились правила оформлення, розповідають Новини.LIVE.

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Хто може отримати надбавку до пенсії у 2500 грн

Розраховувати за відсутності документальних даних на додаткову суму коштів можуть громадяни, які проживали у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення станом:

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на 26 квітня 1986 року;

у період до 1 січня 1993 року.

Відповідна державна фінансова підтримка передбачена законом 4695-IX «Про Держбюджет-2026».

У 2026 році уряд розширив підстави для підтвердження факту проживання, оскільки до цього діяли певні обмеження. Йдеться про дію експериментального проєкту, що передбачає внесення втрачених відповідних відомостей до реєстрів територіальних громад. Спецкомісії зобов’язані встановити факт проживання навіть, якщо така інформація у реєстрах та документах не значилась до цього.

Звернутися за виплатами можуть ті, хто фактично проживав у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, однак не збереглось документального підтвердження цього. А саме:

Якщо було втрачено паспорт громадянина; Не були вказані дані у Єдиному держдемографічному реєстрі; Не внесено інформацію до бази Державної міграційної служби.

Новий підхід дасть змогу підтвердити право на надання виплат у разі зміни адреси проживання чи проживання спільно з батьками.

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Метою рішення є прагнення повернути справедливість та надати право на доплату до пенсії людям, які документально не можуть скористатися ним через відсутність або неповноту відомостей в державних інформсистемах не з власної вини.

Як визначають розмір доплати?

Згідно з правилами, розмір доплати для осіб, які проживали у радіаційно забруднених зонах, залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія). У 2026 році через підвищення відповідного показника зросла і сума виплати — до 2 595 грн.

Як оформити доплату?

Для того, щоб оформити відповідні надбавки у рамках проєкту з внесення такої інформації у реєстри територіальних громад громадяни повинні звернутися у тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях (ОВА).

На оновлення даних відведено час до 30 вересня 2026 року. В уряді розраховують, що відповідна можливість розширить права непрацюючих пенсіонерів, які є власниками статусу постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, у питанні державної підтримки.

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Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Раніше ми писали про те, що українці, які працювали на території Польщі, мають право зарахувати цей період для визначення права на пенсію в Україні, однак розмір самих виплат обчислюватиметься виключно за українським стажем.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери з-поміж колишніх військовослужбовців, які вже не працюють, можуть щомісяця отримувати грошову доплату до пенсії за вислугу років або за інвалідністю. Розмір цієї надбавки становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що 2026 року дорівнює 1 297 грн.

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