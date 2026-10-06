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Доплата пенсіонерам: хто гарантовано може отримати майже 1300 грн
Пенсіонери, які вже не працюють і постійно проживають у зонах відселення, можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії, якщо мають офіційний статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи та проживали в регіоні до 1993 року.
В Україні для пенсіонерів, які не працюють і постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення, прердбачена доплата.
Про це пише видання «На пенсії».
Однак самого факту проживання в такій місцевості недостатньо. Людина також повинна мати відповідні підстави для статусу постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зокрема, вона мала проживати або працювати на території відповідної зони станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.
Умови виплати визначені статтею 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Порядок її призначення та виплати встановлює постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року №48.
Пенсії у жовтні 2026 — останні новини
Раніше ми писали проте, що пенсії у жовтні зростуть, але не для всіх. Водночас деякі пенсіонери гарантовано отримають понад 4200 гривень.
В Україні окремі категорії пенсіонерів, які не працюють, мають право на щомісячну доплату до основної виплати у розмірі майже 1 300 гривень.