Доплатив підлеглим майже мільйон за фейкові бої: суд арештував військкома Донеччини

Військком може вийти з СІЗО під заставу у три мільйони гривень.

Печерський райсуд Києва взяв під варту керівника Донецького обласного ТЦК та СП, який безпідставно нарахував підлеглим додаткових 981,3 тис. грн. за участь у боях, яких не було.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

"Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн", – йдеться в заяві ДБР.

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Нагадаємо, військкома Донецької області затримали 3 серпня та оголосили підозру в перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану.

З’ясувалося, що 2022 року начальник обласного ТЦК та СП без законних підстав відправив своїх підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Підлеглі участі в боях не брали, однак їм були нараховані безпідставні виплати на суму 981,3 тис. грн.

Тепер військкому загрожує до 12 років ув’язнення.

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Додамо, на сьогодні ДБР розглядає понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують представники ТЦК та СП. У справах щодо зловживань працівників військкоматів у судах вже перебувають 10 обвинувальних актів.

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