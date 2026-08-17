«Доплати» до 5300 грн для пенсіонерів: шахраї вигадали нову схему — як не втратити гроші

Шахрай / © ТСН

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У месенджерах і соціальних мережах почали поширювати повідомлення про нібито нові доплати до пенсії у розмірі від 3200 до 5300 гривень. Сума начебто залежить від регіону проживання та трудового стажу, однак насправді такі оголошення можуть бути частиною шахрайської схеми.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Щоб викликати довіру, зловмисники використовують логотипи та оформлення, схожі на офіційну символіку державних установ.

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У повідомленнях пенсіонерам пропонують перейти за посиланням, обрати область проживання або пройти нібито «ідентифікацію» для отримання виплати.

Також шахраї намагаються змусити людину діяти якомога швидше, використовуючи фрази на кшталт «лише сьогодні», «встигніть отримати» або «терміново».

Насправді такі повідомлення можуть вести на фішингові сайти — підроблені сторінки, створені для викрадення персональних та банківських даних.

Якщо людина вводить на такому сайті реквізити картки, дані для входу в банкінг або іншу конфіденційну інформацію, шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і викрасти гроші.

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Як не стати жертвою шахраїв

Інформацію про державні виплати та доплати варто перевіряти лише на офіційних ресурсах державних органів, зокрема на сайтах із доменом gov.ua.

Також не варто переходити за підозрілими посиланнями з месенджерів, соцмереж або SMS та вводити реквізити банківських карток на невідомих сайтах.

Особливо обережно слід ставитися до повідомлень, у яких людину підганяють і закликають оформити виплату «негайно» або «лише сьогодні». Така терміновість часто є одним із прийомів шахраїв.

Раніше повідомлялось, що зловмисники розробили нову схему психологічного тиску на українців, маскуючись під співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Аферисти телефонують громадянам і одразу переходять до жорсткого залякування: звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога або повідомляють про нібито вже відкрите кримінальне провадження.

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