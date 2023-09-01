Доплювався: суд Полтави обрав фітнес-тренеру запобіжний захід за образи військових

На суді Заволока звинуватив владу в тому, що поранених військових "ставлять патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно".

Октябрський райсуд Полтави 1 вересня обрав запобіжний захід місцевому фітнес-тренеру та блогеру Романові Заволоці, якого затримали за приниження військових.

Про це повідомляє "Суспільне.Полтава".

Так, суд взяв Заволоку під варту на термін 60 днів. Адвокатка чоловіка просила суд призначити клієнту запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

За даними слідства, полтавець ображав та принижував військових у центрі міста, а також плюнув на одного з них.

Заволоку підозрюють за двома статтями:

Образа честі і гідності військовослужбовця; виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця;

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

За це підозрюваному може загрожувати до п’яти років обмеження або ж позбавлення волі.

Що сказав у суді Заволока

На судовому засідання Заволока стверджував, що ненавидить "країну-агресора, яка розпочала цю війну".

"Я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", – заявив підозрюваний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фітнес-тренер з Полтави обплював та ображав військкомів! А потім і сам кров'ю заюшився!

Нагадаємо, напередодні СБУ разом із Нацполіцією затримали Заволоку, який публічно ображав українських військових, плювався на них та публікував відповідні відео в Мережі. Зокрема, зловмисник звинувачував військових у начебто вбивствах людей за гроші, показував їм середній палець, насміхався з бійця ЗСУ за тремор рук, який той отримав внаслідок контузії.

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