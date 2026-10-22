Допоки Росія битиме по цивільних в Україні: лейтенант розкрив тактику Кремля

Ракетний удар / © ТСН.ua

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Росія продовжує використовувати терор проти цивільних як головний важіль тиску під час міжнародних перемовин. Не виключена активізація ворожих ударів до моменту зустрічей у тристоронньому форматі.

Про це написав екскерівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко.

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«росія, швидше за все, планує здійснювати удари по цивільній інфраструктурі і людях в акурат до зустрічей в тристоронньому форматі», — йдеться в заяві.

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Коваленко нагадав про Нормандський формат і зазначив, що Росія регулярно здійснювала обстріли цивільних або завдавала ударів на фронті, намагаючись використати це під час переговорів як інструмент тиску. Лейтенант зазначив, що саме так Москва розуміє дипломатію — через терор і погрози.

Водночас Коваленко наголосив, що Сили оборони України також мають можливості для завдання противнику болючих ударів.

«Хотілося б, звісно, щоб будь-які зустрічі відбувалися під припинення вогню, але рф свідомо уникає цього. А США не мають інструментів тиску, а застосовувати ті, які можливо — не хочуть», — резюмував екскерівник ЦПД.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, Росія визначила пріоритети для нових масованих ударів по країні на найближчі тижні, користуючись затримками у постачанні систем ППО та послабленням тиску з боку окремих партнерів. У зв’язку з цим Зеленський доручив Міноборони, військовому командуванню та МЗС передати міжнародним союзникам дані про наявні загрози й закликав їх якнайшвидше прискорити передавання вже погоджених пакетів оборонної допомоги.

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