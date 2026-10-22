- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 2 хв
Допоки Росія битиме по цивільних в Україні: лейтенант розкрив тактику Кремля
На думку Андрія Коваленка, Москва вдасться до кривавих методів часів Нормандського формату.
Росія продовжує використовувати терор проти цивільних як головний важіль тиску під час міжнародних перемовин. Не виключена активізація ворожих ударів до моменту зустрічей у тристоронньому форматі.
Про це написав екскерівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко.
«росія, швидше за все, планує здійснювати удари по цивільній інфраструктурі і людях в акурат до зустрічей в тристоронньому форматі», — йдеться в заяві.
Коваленко нагадав про Нормандський формат і зазначив, що Росія регулярно здійснювала обстріли цивільних або завдавала ударів на фронті, намагаючись використати це під час переговорів як інструмент тиску. Лейтенант зазначив, що саме так Москва розуміє дипломатію — через терор і погрози.
Водночас Коваленко наголосив, що Сили оборони України також мають можливості для завдання противнику болючих ударів.
«Хотілося б, звісно, щоб будь-які зустрічі відбувалися під припинення вогню, але рф свідомо уникає цього. А США не мають інструментів тиску, а застосовувати ті, які можливо — не хочуть», — резюмував екскерівник ЦПД.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, Росія визначила пріоритети для нових масованих ударів по країні на найближчі тижні, користуючись затримками у постачанні систем ППО та послабленням тиску з боку окремих партнерів. У зв’язку з цим Зеленський доручив Міноборони, військовому командуванню та МЗС передати міжнародним союзникам дані про наявні загрози й закликав їх якнайшвидше прискорити передавання вже погоджених пакетів оборонної допомоги.