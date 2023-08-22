Допомагала росіянам задля отримання громадянства РФ: затримано ворожу інформаторку

Зрадниця "зливала" окупантам дані для можливого прориву російських ДРГ через кордон.

Служба безпеки затримала на Сумщині ворожу інформаторку. Вона передавала росіянам інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з РФ районах області. Ворогу ці дані були потрібні для можливого прориву російських ДРГ через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що особливо цінною для росіян була інформація про дислокацію підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, які забезпечують захист обласного центру і державного кордону на північно-східних рубежах України.

"Розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників та можливої підготовки "прориву" російських ДРГ на територію регіону", - йдеться у повідомленні.

Співробітникам СБУ вдалося своєчасно викрити ворожу інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали. Прихильницею окупаційних військ виявилася мешканка Сумського району. Зловмисниця активно поширювала власні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники".

Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників російських спецслужб. Тоді вони дистанційно залучили жінку до співпраці. У разі успішного виконання завдань окупати обіцяли поплічниці "безперешкодне" оформлення російського громадянства з "перспективою" подальшого виїзду на територію країни-агресорки.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами.

Зазначається, що зрадниця "втемну" використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала "новини" про бійців Сил оборони у прикордонних районах. Отримані відомості інформаторка передавала росіянам з детальним описом через месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомлялося, СБУ затримала одесита-зрадника, який "готував" новий ракетний удар по Києву. Коригувальник за гроші працював на ГРУ.

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