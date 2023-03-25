Допомагали чоловікам виїхати за кордон: у Чернівцях викрили правоохоронця і працівника військкомату

Держбюро розслідувань повідомило про підозри працівнику правоохоронного органу з Чернівців, який організував нелегальну схему виїзду військовозобов'язаних за кордон, а також і працівнику Чернівецького районного військкомату.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схему для чоловіків-ухилянтів придумав правоохоронець. Він шукав військовозобов'язаних та пропонував клієнтам одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість послуги становила близько трьох тисяч доларів.

Крім того, правоохоронець залучив до схеми працівника військкомату. Він розповідав, до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати потрібні результати. Після цього працівник військкомату передавав документи до військово-лікарської комісії. Там просив не призначати додаткових обстежень у лікарів та надати відтермінування від мобілізації.

ДБР затримало бізнесмена під час отримання правоохоронцем грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату. Обоє зловмисників можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини викрили організаторів схеми з незаконного виїзду за кордон ухилянтів, яку замаскували під підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Свої послуги ділки оцінювали від 1 000 доларів США, залежно від терміну перебування за кордоном.

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