Допомагали мігрантам з Білорусі: у Польщі від початку року затримали майже сотню українців

Допомагали мігрантам з Білорусі: у Польщі від початку року затримали майже сотню українців

Проти третини від цієї кількості відкриті кримінальні провадження, решту порушників депортували.

Протягом цього року у Польщі затримали 85 українців, які допомагали нелегальним мігрантам перетинати польсько-білоруський кордон.

Про це інформує Посольство України у Польщі.

"У 2021 році в різних воєводствах затримано 85 громадян України за надання сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині державного кордону Польщі", — йдеться в повідомленні.

Щодо понад третини цих громадян відкриті кримінальні провадження і до них застосовано запобіжний захід у вигляді арешту. Їм загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.

Інших порушників депортували з Польщі і, відповідно, з країн ЄС на 5 років.

Посольство рекомендує українцям у Польщі: