Допомагали мігрантам з Білорусі: у Польщі від початку року затримали майже сотню українців

Проти третини від цієї кількості відкриті кримінальні провадження, решту порушників депортували.
Протягом цього року у Польщі затримали 85 українців, які допомагали нелегальним мігрантам перетинати польсько-білоруський кордон.
Про це інформує Посольство України у Польщі.
"У 2021 році в різних воєводствах затримано 85 громадян України за надання сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині державного кордону Польщі", — йдеться в повідомленні.
Щодо понад третини цих громадян відкриті кримінальні провадження і до них застосовано запобіжний захід у вигляді арешту. Їм загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.
Інших порушників депортували з Польщі і, відповідно, з країн ЄС на 5 років.
Посольство рекомендує українцям у Польщі:
- утриматися від будь-яких пропозицій, зокрема у соціальних мережах, перевезти або допомогти у перевезенні людей через кордон;
- не користуватися послугами невідомих перевізників та не брати невідомих подорожніх до власного транспорту;
- не здійснювати кур’єрські послуги або послуги з розміщення невідомих осіб на території Польщі або зберігання їхніх речей.
Зазначимо, що українці Польщі періодично фігурували у ЗМІ через сприяння нелегальним мігрантам з Білорусі у перетині кордону.
Так, 4 грудня було затримано двох українців за сприяння нелегальним мігрантам. Перед цим польські правоохоронці затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.
Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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