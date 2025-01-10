Допомагали "тіньовому флоту" РФ: СБУ затримала посадовців українського холдингу

Посадовці холдингу брали участь у будівництві в Ростовській області РФ припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

СБУ викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Росії обходити санкції на експорт енергоносіїв.

Про це повідомляється у заяві СБУ в Мережі.

За матеріалами справи, посадовці холдингу протягом 2023-2024 років брали участь у будівництві в Ростовській області РФ припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлена там продукція завантажувалась на танкери російського "тіньового флоту" і приховано продавалась у різних частинах світу.

Зазначається, що більшість прибутку від тіньової торгівлі Росія спрямовувала на фінансування війни проти України.

У цій справі СБУ у Київській області затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві заводу для РФ. Обидва фігуранти розробляли усю проєктну документацію підприємства та його технологічних потужностей.

Українські посадовці відправляли готові розробки російським замовникам через співвласника холдингу, який перебуває на окупованій частині Донецької області. Співвласник українського холдингу також володіє п’ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області, які постачають обладнання на АЗС корпорацій "Газпром" та "Лукойл".

У Полтавській області було затримано його спільника, який має власну мережу АЗС на окупованій території на сході України і заправляє військову техніку російської армії.

Слідчі повідомили трьом затриманим про підозру у пособництві державі-агресорці. Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за статтею про пособництво державі-агресорці заочно кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території. Досудове розслідування триває.

СБУ викрила посадовців українського холдингу і спільників, які допомагали "тіньовому флоту" РФ / Фото: СБУ

СБУ викрила посадовців українського холдингу і спільників, які допомагали "тіньовому флоту" РФ / Фото: СБУ

СБУ викрила посадовців українського холдингу і спільників, які допомагали "тіньовому флоту" РФ / Фото: СБУ

СБУ викрила посадовців українського холдингу і спільників, які допомагали "тіньовому флоту" РФ / Фото: СБУ

СБУ викрила посадовців українського холдингу і спільників, які допомагали "тіньовому флоту" РФ / Фото: СБУ

До слова, нещодавно СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, яка збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та відомих волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

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