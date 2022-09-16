Допомагали ухилянтам виїхати за кордон: як троє "бізнесменів" переправляли українців за кордон

Українські ухилянти не припиняють шукати можливості, як покинути межі країни під час воєнного стану.

Правоохоронці викрили канали переправлення військовозобов’язаних через державний кордон у Львівській, Миколаївській та Одеській областях. Прокуратура повідомила про підозру трьом особам, які організували "бізнес".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що мешканці Миколаївської та Одеської областей налагодили схему нелегальної міграції за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Необхідні документи вони виготовляли за чотири тисячі доларів.

Ухилянта з Одеської області правоохоронці затримали "на гарячому" в Чорноморську. Тоді він отримав другу частини коштів - 3,5 тис. доларів, а також передав "замовникові" документи для перетину кордону.

На Львівщині схему перетину кордону розробив член громадської організації разом зі спільником. Чоловіки призовного віку могли їхати до Польщі як волонтери. Виготовлення усіх документів, які надають право перевозити гуманітарні вантажі, коштувало 10 тис. доларів. Крім того, "бізнесмени" забезпечували включення до електронної бази даних "Шлях".

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали мешканця Львівщини після одержання останньої частини обумовленої суми – 5 тис. доларів.

Як повідомлялося, у Львові директор благодійної організації допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. За свої послуги підозрюваний вимагав 2 тис. доларів.

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