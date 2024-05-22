Допомагали ухилянтам: затримано банду, діяльність якої координували "злодії в законі" (фото)

Між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі.

Правоохоронці затримали лідерів та учасників банд, діяльність яких координували "злодії в законі" з трьох кримінальних кланів. Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ.

Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці, зокрема задокументували проведення в Києві "сходок", на яких фігуранти вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу. А саме – контроль за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон.

За даними слідства, між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Поліція затримала лідерів та учасників банд, які діяли на території декількох міст України / Фото: Національна поліція України

"Для перерозподілу сфер впливу вони організували проведення кількох таких "сходок". На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили у якості "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "злодія в законі" на прізвисько Куцу, кримінального авторитета, а також в режимі онлайн доєднався "злодій в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський", - йдеться у повідомленні.

За його участі злочинці ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів.

Поліція затримала лідерів та учасників банд, які діяли на території декількох міст України / Фото: Національна поліція України

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей. За її результатами затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фігурантам за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили підозру. Залежно від участі у злочинній діяльності, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. Ще одному учаснику злочинної групи за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків поліцейські вилучили 70 000 доларів, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі, тощо.

Поліція затримала лідерів та учасників банд, які діяли на території декількох міст України / Фото: Національна поліція України

Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, – до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в поліції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів і скількох вже доправили до ТЦК.

Читайте також провідні новини дня: