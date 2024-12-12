Допомагали "відкосити" від мобілізації за 10 тис. дол: на Прикарпатті затримали двох лікарів

Двоє медиків організували схему з видачі фіктивних медичних довідок, що дозволяли чоловікам уникнути мобілізації.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

В Івано-Франківській області двоє лікарів – батько та син, працюючи в обласній клінічній та районній лікарнях, організували корупційну схему. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивну III групу інвалідності для ухилення від мобілізації.

Лікарі не лише видавали підроблені документи, а й організовували "лікування", оформляючи чоловіків у стаціонари, готуючи фальшиві медичні висновки та надаючи консультації щодо маніпуляцій на медичних комісіях. Вартість підробленої довідки становила 500 доларів, а повна послуга — 10 тисяч доларів.

58-річного лікаря затримали під час передачі узгодженої суми грошей безпосередньо з рук у руки. Його сина, який також був причетний до схеми, затримали окремо. Обоє наразі знаходяться під вартою.

Під час обшуків у їхніх помешканнях було знайдено понад 45 тисяч доларів, 230 тисяч гривень, 660 євро, а також підроблені документи і мобільні телефони.

"Тривають перевірки щодо можливої участі у схемі інших осіб, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею прикордонники виявили псевдоподружжя.

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